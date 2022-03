Vojna, mir in obrambni proračun

V nadaljevanju preberite:

Brutalni napad Rusije na Ukrajino bi moral biti plat zvona za zahodne politike, direktorje družb in ekonomiste, ki zagovarjajo zeleno in pravično prihodnost, nimajo pa nikakršnega praktičnega ali strateškega znanja, kako to doseči. Ne glede na to, kakšno kratkoročno taktiko Evropa in Združene države Amerike uporabljajo kot odziv na sedanjo krizo, morajo v svoji dolgoročni strategiji energetsko varnost postaviti ob bok okoljski trajnosti, financiranje neizogibnih vojaških operacij pa ob bok financiranju družbenih prednostnih nalog.