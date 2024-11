(GOSTUJOČE PERO) Sodelovanje s Cernom – neprecenljiva priložnost za razvoj

V času, ko se Slovenija intenzivno pripravlja na polnopravno članstvo v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (Cern), se slovenskim podjetjem in celotni gospodarski skupnosti odpirajo izjemne in zanimive priložnosti za sodelovanje v enem izmed najnaprednejših raziskovalnih okolij na svetu. Cern, z ustanovitvijo leta 1954 in sedežem v Ženevi, že desetletja združuje znanstvenike in raziskovalce iz več kot sto držav, ki skupaj ustvarjajo inovacije na področjih fizike, tehnologije in inženiringa. Za Slovenijo Cern ne predstavlja samo stičišča vrhunske znanosti, temveč tudi platformo za neposreden dostop do vrhunskih tehnologij, znanj in poslovnih priložnosti.

Vstop v elitni krog 25 držav, ki imajo status polnopravne članice Cerna, bo omogočal slovenskim podjetjem dostop do inovativnega okolja, v katerem se srečujeta znanost in industrija. Slovenska podjetja že zdaj aktivno sodelujejo s Cernom; približno 20 podjetij je vključenih v različne projekte, več kot 60 pa jih aktivno išče priložnosti za sodelovanje. S polnopravnim članstvom se bo ta dostop še razširil, kar bo omogočilo vključitev širšega nabora podjetij, od visokotehnoloških do tistih, ki se osredotočajo na razvoj specifičnih rešitev in izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Bistvena razlika, ki prihaja s polnopravnim članstvom za podjetja, bo, da ne bomo imeli več letne finančne omejitve, koliko prometa slovenska podjetja lahko ustvarijo s Cernom. Polnopravno članstvo pa poleg nekoliko višje članarine hkrati pomeni odgovornost, da bomo kot gospodarska skupnost vse priložnosti dobro izkoristili.

Samo Tuma, slovenski predstavnik v Cernu. FOTO: Zz

Cern je globalno znan kot izjemno inovativno okolje, kjer se vzpostavljajo nove tehnologije, ki spreminjajo svet. S sodelovanjem s Cernom imajo slovenska podjetja možnost, da svojo inovativnost postavijo ob bok najnaprednejšim podjetjem in raziskovalnim institucijam. Tehnologije, ki se uporabljajo v pospeševalnikih delcev, ki so bistveni za znanstvene raziskave v Cernu, imajo izjemne potenciale za prenos tudi na druga – bolj vsakdanja – področja, kot so medicina, energetika in informacijska tehnologija.

Sodelovanje s Cernom omogoča slovenskim podjetjem dostop do zahtevnih projektov in jim prinaša pomembne reference, ki jim odpirajo vrata na globalne trge. Poleg tega podjetja s sodelovanjem pridobivajo dragocene izkušnje v visokotehnoloških projektih in možnost za razvoj lastnih inovacij ter izboljšanje kakovosti in dodane vrednosti lastnih proizvodov oziroma rešitev. Prav zato je povezovanje gospodarstva s Cernom pomembno za strateški razvoj slovenskih podjetij, saj omogoča dostop do tehnologij, znanj in povezav, ki jih je sicer težko pridobiti drugje.

V Cernu poteka nabava prek razpisov, ki so transparentni ter relativno birokratsko nezapleteni, seveda pa sta kompleksnost in čas, ki sta potrebna za kakovostno prijavo na posamezni razpis, odvisna od tega, kaj točno je predmet nabave. Cern nabavlja vse, kar sodoben laboratorij, kjer se dnevno mudi nekaj tisoč inženirjev in znanstvenikov, potrebuje – vse od nišnih izdelkov do izdelkov široke potrošnje. Cern na leto objavi od 100 do 150 razpisov, odvisno od intenzivnosti investicijskega cikla, v povprečju pa nameni okoli 500 milijonov švicarskih frankov za nabavo. Pomembno število naročil se izvede tudi prek sistema neposrednega naročanja, čemur bi pri nas rekli evidenčno naročilo, za katere ni javnih razpisov. Za ta namen je pomembno, da se slovenska podjetja registrirajo v Cernovo bazo dobaviteljev, saj je to pragmatičen način, da dobivajo povpraševanja od Cerna.

Šestindvajsetega novembra 2024 bo na Gospodarski zbornici Slovenije potekal dogodek ob 70. obletnici Cerna, na katerem bodo predstavniki iz Cerna slovenskim podjetnikom predstavili razvojno strategijo, ter s tem prihodnje možnosti za sodelovanje in koristi, ki jih prinaša polnopravno članstvo Slovenije.

Dogodek bo tudi priložnost za srečanje z vodilnimi predstavniki Cerna, ki bodo slovenskim podjetjem in institucijam predstavili konkretne pristope, priložnosti za sodelovanje in tehnološke izzive, pri katerih lahko prispevajo svoje inovativne rešitve.

Vse več je razlogov, zakaj naj bi se slovenska podjetja usmerila k Cernu in podobnim Big Science znanstvenim infrastrukturam, in številne poti, kako to lahko dosežejo. Podjetja se lahko registrirajo kot dobavitelji ali sodelujejo na razpisih, kar jim omogoča, da postanejo del zahtevnih tehnoloških projektov in raziskav, ki jih izvaja na globalni ravni. Celo na področju razvojnega partnerstva imamo primer dobre prakse iz Slovenije, ko je slovensko podjetje zaradi svojega znanja skupaj s Cernom razvilo tehnologijo, ki je edinstvena in postavlja to podjetje na zemljevid sveta. S tem so pridobili neprecenljive izkušnje, nove reference in prepoznavnost na svetovnem trgu.

Cern ni le kraj, kjer raziskujejo temeljna vprašanja o izvoru vesolja in temeljnih zakonitostih narave, ki nas obdaja. Je tudi zibelka inovacij in tehnološkega napredka, ki že desetletja vpliva na različne sektorje. Slovenska gospodarska skupnost ima pred sabo redko priložnost, da izkoristi ta neizmerni potencial in se vključi v mednarodne raziskovalne projekte, ki bodo oblikovali prihodnost znanosti in tehnologije.

Samo Tuma, predstavnik slovenskega gospodarstva v Cernu.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.