(KOLUMNA) Al' prav se piše Chicago ali Čikago …

V kolumni preberite:

Vsako toliko se na družbenem omrežju, nekdaj znanem kot twitter, odvije čudaška polemika. Odkar dogajanje v prenapihnjenih mehurčkih družbenih omrežij postaja vse bolj oddaljeno in odtujeno od stvarnega življenja, je tudi zanimanje širše javnosti za bizarnosti spletne komunikacije splahnelo. A včasih velja prisluhniti, kaj se dogaja na njih, čeprav se zdijo le viharčki v kozarcu vode. Politična radikalizacija zadnjega desetletja bi nas namreč morala naučiti, da trendi in diskurzi, ki se sprva zdijo domena samozadostnih in disfunkcionalnih »debatnih krožkov« na spletu, v trenutkih krize izbruhnejo v obraz nepripravljene in zbegane javnosti.