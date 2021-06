Ambicija za ambulanto

V nadaljevanju preberite:

Hecno je, kako smo že zdavnaj pozabili izvor besed, ki jih imamo vsak dan na jeziku. Besedi ambicija in ambulanta imata, denimo, obe isti izvir, latinski glagol »ambulare«, hoditi. Ambicija se je torej rodila iz želje, da hodiš pregovorni zmagoslavni krog (drži, danes bi v tej zvezi prej rekli teči kot hoditi, ampak nekoč so dobro vedeli, da zavojevalci vkorajo s počasnim tempom). Ko je beseda nastala, je bila ambicija torej neločljivo povezana s pregovorno hojo, se pravi z gibanjem oziroma aktivnostjo. Ni dovolj, da v tebi gori velikanska želja po uspehu. Da si polnopravno ambiciozen v klasičnem smislu, moraš tudi storiti vse v svoji moči, in še več, da svoje hrepenenje uresničiš.