Amerika pač nismo

V nekem drugem svetu bi bila sledeča malenkostna razlika morda celo znak institucionalnega uspeha. Če je bila maja povprečna inflacija v Evropski uniji 8,8-odstotna, je bila v evroobmočju – tam, kjer jo kroti Evropska centralna banka (ECB) – nekoliko nižja, 8,1-odstotna. Ampak to je vendarle zelo daleč od tistih dveh odstotkov, kot se glasi uradni inflacijski cilj ECB. Govor je seveda o rasti cen na letni ravni, se pravi v primerjavi z majem prejšnjega leta – na mesečni ravni, od aprila do maja, so cene v evroobmočju poskočile za veliko manj dramatičnega 0,8 odstotka. A to ni kakšen poseben uspeh. Marsikdo si je v uteho vzel vsaj to, da cenovna stabilnost ni bila nič kaj boljša v Združenih državah Amerike, kjer nad njo bedi še imenitnejša centralna banka, Federal Reserve. Maja je ameriška inflacija na letni ravni dosegla 8,6 odstotka, kar je največ od decembra 1981.