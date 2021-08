Banana, jabolko in joga ne bodo zadoščali

V nadaljevanju preberite:

Toliko histerije, kot smo ji priča zdaj, ni bilo še nikoli. Če so včasih histerijo pripisovali predvsem dekletom in ženam med 15. in 24. letom starosti (v viktorijanski Veliki Britaniji so take neobvladljive emocionalne ekscese ter izgubo nadzora nad čustvi in dejanji pripisali kar četrtini žensk), bi danes že težko našli nekoga, ki ni histeričen. Pa najsi gre za ženske ali moške oziroma dandanes toliko popularizirane predstavnike najrazličnejših bioloških in družbenih spolov ter neštetih spolnih identitet. Iz vse množice pozivov in zahtev pa ni mogoče izluščiti niti enega uporabnega recepta, zadeva vse bolj spominja na umetno ustvarjeno kolektivno histerijo brez finalnosti smisla.