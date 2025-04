Bela vitezinja

V nadaljevanju preberite:

Cene surovin so tržno blago in carinske vojne naj bi same po sebi vplivale na precej nižjo rast mednarodne trgovine ali celo njen padec. Tako se je cena zemeljskega plina (Dutch ttf) znižala za 18 odstotkov, cena nafte pa za 15 odstotkov. Obenem se je od 2. aprila evro okrepil za 2,5 odstotka v razmerju do dolarja, kar pomeni dodatno pocenitev surovin za evrskega kupca. Ker je EU27 neto uvoznica energentov in surovin, je ta dejavnik kratkoročno pozitiven za dobičkonosnost evropskih proizvajalcev.