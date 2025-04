Scenariji trgovinskih vojn

V nadaljevanju preberite:

Pri analizi trgovinskih tokov v zadnjih nekaj letih je bilo ugotovljeno, da se je uvozna odvisnost ZDA in Evrope od Kitajske pri nekaj visokotehnoloških proizvodih znižala, pri nekaterih ključnih proizvodih za zeleni prehod (solarni paneli, vetrnice, baterije in podobno) pa se je povečala, ker je Kitajska največji proizvajalec teh proizvodov in zaradi rastočega povpraševanja v vseh državah, ki so s svojimi politikami aktivno spodbujale zeleni prehod.

Uvoz iz Rusije se je pomembno zmanjšal zaradi sankcij in ker so evropska podjetja razumela tveganje. Vendar je pri obeh zaključkih treba upoštevati, da zgolj dvosmerna analiza trgovinskih tokov ne pojasni celotne slike in nujno ne pomeni zmanjšanja uvozne odvisnosti od nekega gospodarstva.