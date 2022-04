Bulšit hiše

V nadaljevanju preberite:

Prezgodaj umrli ameriški antropolog in aktivist David Graeber je leta 2018 izdal knjigo o »bullshit« službah. Graeber je s tem označil poklice, ki so z brezsmiselnimi opravili in nepotrebnimi nalogami napolnile delovni čas, ki bi se sicer lahko sprostil zaradi izjemnega tehnološkega in informacijskega napredka v dvajsetem stoletju. Če bi vsi delali petnajst namesto štirideset ali petdeset ur na teden, bi namreč danes že lahko proizvedli dovolj storitev in dobrin za potrebe vsega prebivalstva. Tako pa so čas – in svobodo, ki bi prišla z njim – zapolnile številne pisarniške službe v storitvenem sektorju. »Bullshit« službe so zelo različnih vrst in nikakor niso nujno slabo plačane – pravzaprav se nekaj najbolje plačanih služb najde prav med njimi. To, kar jih naredi za »bullshit«, ni njihova odvečnost v ekonomskem sistemu, katerega del so, ampak občutek odvečnosti in nepotrebnosti pri tistih, ki jih opravljajo.