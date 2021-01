Čas posledic

V nadaljevanju preberite:

To je zgodba o možakarju, ki pade z nebotičnika in si ob vsakem nadstropju ponavlja, da bi se pomiril: do tu je vse v redu, do tu je vse v redu, do tu je vse v redu ... A važen ni spust, temveč pristanek. Tako pravi uvodna špica filma Sovraštvo (La Haine) Mathieuja Kassovitza (1995). Film spremlja mladeniče iz pariškega predmestja v njihovem štiriindvajseturnem uliksesovskem potovanju po metropolitanski džungli francoske prestolnice, dokler ne dospejo do posledic svojih začetnih odločitev. Zabloda enega nazadnje postane usodna za vse.