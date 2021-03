Čas se je ustavil

V kolumni preberite:

V otroštvu se je marsikomu med nami zgodilo, da so nas »izgubili« v kakšni veleblagovnici. Za hip nas je očarala kakšna igrača, stekli smo k njej, našemu varuhu se je na nasprotni strani zgodilo enako – in bam! Horror šov se je lahko začel. Neutolažljiv jok, ihta, predvsem pa strah, da nikoli ne bomo več videli staršev. V komediji Ali je pilot v letalu? (1980) so ustvarjalci iz tega izpeljali kruto šalo, še vedno travmatizirani protagonist Ted Striker namreč izjavi, da po incidentu v veleblagovnici »nikoli ni več videl mame«.