Če partizani ne bi napadli Nemcev, ki so prišli k nam leta 1941 (v malce čudni opremi, sicer) na prijateljski obisk in na povabilo dom braniteljev, bi bilo vse v redu in prav. Tako pa so bili nacisti prisiljeni zakuriti vasi in pobijati talce. Partizani so jih naravnost silili v to. Če ne bi bilo Nove 25 TV, vse do danes ne bi zvedeli, kdo je bil kriv za vse zločine, ki so se dogajali pri nas in po svetu. Miniti je moralo 77 let, da nam je Mojžes Ožina odprl oči.

Zdaj končno vemo, da so svetovno morijo zakuhali hudobni partizani. Vsa pričevanja, vse zgodovinske in druge knjige, znanstvene razprave, vsi holivudski filmi in dokumentarci, vsi spominski prazniki, vse te pravljice o taboriščih, vse to je ena sama fejk njus zarota. Zasluga je od Marjana Šarca, ki je s pomočjo Luke Meseca odstopil pisarno na Gregorčičevi in dal možnost Faraonu, da pripelje Mojžesa. In zdaj stoji Resnica gola pred nami.

Zakaj bi tujce obremenjevali samo s tovarnami, železnicami, bencinskimi servisi in podobnimi nevšečnostmi? Naj skrbijo še za morje!

Če ne bi bilo Faraona, ne bi bilo niti tihe diplomacije, ki bo prisilila hrvaške ribiče, da ne lovijo zgolj do polovice Piranskega zaliva, ampak bodo morali čistiti morsko dno vse do Debelega rtiča. Zakaj bi tujce obremenjevali samo s tovarnami, železnicami, bencinskimi servisi in podobnimi nevšečnostmi? Naj skrbijo še za morje! Kolikor so nam povedali upokojeni špiclji, se je kakih 20 hrvaških ribičev v Umagu z vsemi štirimi upiralo, da bi po vseh morskih njivah zdaj morali pospravljati še slovenski del morja. Poslednji štirje piranski ribiči so si oddahnili, ker jim po tej briljantni potezi Faraonove tihe diplomacije ne bo treba več čistiti morskega dna. Na Morski biološki postaji Piran pa bodo imeli tudi bistveno manj dela s preštevanjem morskega življa. Če bo sreča mila, bodo šteli samo še girice.

Zmeda v Piranskem zalivu je popolna. Foto Šuligoj Boris

Faraon ima prav: Slovenija ima daleč preveč morja za tisti ducat ne najbolje razpoloženih in opremeljenih ribičev. Res je škoda, da takšnega bogastva ne ponudimo pravim morskim mačkom, ki vedo, kako se strga morsko dno. Faraon bo dokazal, da je majhnost slovenskega morja v resnici fejk njus in običajna zarota, ki jo širijo komunisti in ribiška udbomafija.

Pred dnevi je družbeno omrežje (to je eno od tistih omrežij, ki bodo letos trikrat odločala o naših predsednikih in naši prihodnosti) preplavil filmček, ki prikazuje, kako se je že bivša poštna uradnica spravila na delovne inšpektorje in jih zasliševala, naj ji dokažejo obstoj virusa. Filmček iz dežele Narobe svet je (kot dokaz, da ne bi kdo dvomil v resnico in pravico) posnela uslužbenka sama. Z njim je najprej po pravici priznala, da je zelo pogosto manjkala v šoli in da je končala šolanje kljub cveku iz biologije. Svoje neznanje je nadgrajevala tudi z zahtevo, naj bi ji obstoj virusov dokazala delovna inšpekcija, ki za take reči ni usposoblejna niti pristojna. Inšpektorico je prepričevala, da svojo službo pozna do obisti in si torej zato (verjetno) lahko do nezavesti privošči žigosanje.

Zgodba slovenske poštarice je na moč podobna dokazovanju virusov v deželi kengurujev. Kljub vročini, ki pesti Avstralijo, se je izkazalo, da niti naši največji idoli niso več tisto, kar so bili. Ne glede na kužnost avstralskih virusov je vse bolj jasno, da Prvi lopar na svetu ni najbolje premislil virusnega rebusa, v katerega se je ujel, in posledic okužbe z njim. Poštarici je dovolj, če zna žigosati (briga njo znanost in sestava virusa), on pa tolče z loparjem kot nihče drug. Zakaj bi se moral ukvarjati z ribonukleinskimi kislinami. Komaj stopi Nole z igrišča, ni več prvi na svetu in njegova bek in forhend se razblinita. So virusi, jih ni. Sem se okužil, se nisem. Sem se testiral, se nisem. Sem bil negativen in pozitiven. Sem bil v tujini, sem bil doma. Moram spoštovati pravila, mi jih ni treba. Ker sem Jupiter. Če sem Jupiter, se lahko tudi malce zlažem. Pravila pa upoštevam le toliko, kolikor nosijo zelence.

Pa saj niti Avstralci niso iz bistveno drugačnega testa. Ali mislite, da je organizatorje turnirja Australia Closed zanimalo, če obstajajo virusi? Ma koga to briga! Organizatorjem iz dežele kengurujev je predvsem do tega, da obračajo denarce (kaj njih brigajo virusni genomi). Avstralske teniške oblasti so povabile več sumljivih tenisačev, torej obvladajo posel in zato lahko ravnajo podobno kot slovenska bivša poštarica, ki nadira inšpektorje. Avstralija kliče Faraona. Še malo naj se kenguruji sprenevedajo, pa ga dobijo. Če ne iz Beograda, pa iz Ljubljane.