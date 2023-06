Darovi pravilnikov

V nadaljevanju preberite:

V ozadju sledečih naslovov, vzetih iz svetovnih medijev, je vzorec. Očiten je, čeprav morda za marsikaterega ekonomista presenetljiv: »Sam Altman: Predsednik uprave OpenAI poziva ZDA, naj regulirajo umetno inteligenco« (BBC, maj 2023); »Elon Musk pravi, da je umetna inteligenca 'nevarna tehnologija' in da je treba z regulacijo zagotoviti, da 'deluje znotraj javnega interesa'« (Insider, marec 2023); »Sundar Pichai, predsednik uprave Alphabeta in Googla: Zakaj Google misli, da moramo umetno inteligenco regulirati« (Financial Times, januar 2020); »'Tehnologijo je treba regulirati.' Predsednik uprave Appla Tim Cook pravi, da je odsotnost nadzora povzročila veliko škode za družbo« (Time, april 2019); »Mark Zuckerberg: Internet potrebuje nova pravila« (Washington Post, marec 2019).