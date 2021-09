(De)konstrukcija mita

V nadaljevanju preberite:

Pri prenovah arhitekturne dediščine se postavlja veliko zanimivih vprašanj. Strokovne smernice narekujejo, naj prenova povrne izvorno stanje stavbe, če le raziskave omogočajo pridobitev zanesljivih izsledkov.



Toda kaj je izvorno stanje v večdesetletni ali večstoletni zgodovini? Vračanje na izhodiščno točko pomeni tudi zanikanje stanja, kakršno je morda zaznamovalo več generacij. Kako so odločitve, kaj ohraniti in kaj izbrisati, povezane z aktualnim duhom časa?



Pomenljiva je letos končana prenova vile E-1027, mojstrovine, ki sta jo v letih 1926–1929 na francoski obali zgradila Eileen Gray in investitor, romunski arhitekt Jean Badovici, njena takratna ljubezen. Posvetilo njuni zvezi je izraženo tudi v imenu hiše (E za Eileen, 10 za J, 2 za B in 7 za G – glede na mesta črk v abecedi). Kmalu po zgraditvi vile sta se kot ljubimca razšla, v vili pa sta vseeno bivala še nekaj poletij, dokler ni Eileen Gray leta 1934 končala lastne hiše v Parizu.