Demokracija: Navodila za uporabo

Finski skladatelj Einojuhani Rautavaara je leta 1972 napisal koncert za ptice in orkester Cantus Arcticus. V simfonično kompozicijo je vpel inštrumentalne imitacije in prave posnetke ptičjega petja. Ker čivkanje že vse od petega dne stvarjenja brezskrbno sledi notranji nujnosti ptic, je te zakonitosti moral stoično upoštevati tudi omenjeni skladatelj. Prav mogoče pa smo dospeli do trenutka, ko za posebno vrsto »čivkanja« potrebujemo čisto prave partiture oziroma navodila za uporabo. Če le ne želimo, da bi s kakofonijo medsebojnih sporočil porušili drevo demokracije, na katerem gnezdimo.