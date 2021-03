Demokracija za 21. stoletje

V nadaljevanju preberite:

Marsikje po svetu, tudi v državah z dolgoletno demokratično tradicijo, prihaja do upora proti elitam. Ljudje imajo občutek, da, kljub temu da se udeležujejo volitev, nimajo dejanskega vpliva na odločanje. Predstavniška demokracija, katere model izvira iz osemnajstega stoletja in je prilagojena tehnologiji in miselnosti družbe tistega časa, je marsikje zašla v resno krizo.