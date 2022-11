Depresivni planet upanja

V nadaljevanju preberite:

Ko po dolgem času klikneš novico o najnovejši podnebni konferenci Združenih narodov, ne ugotoviš le tega, da povzpetniki in povzpetnice vseh dežel, ki so v službi vladajočega razreda priromali tja v prvem razredu, niti približno nimajo resnega namena. Skurili bodo za par olimpijskih bazenov energentov, požrli fermentirana prepeličja krilca, odgostoleli nekaj terabajtov nezavezujočih puhlic in se zahvalili pokroviteljem. In kdo so pokrovitelji, ki se jim bo cvet demokratično izbranih predstavnic in predstavnikov zahvalil ob koncu? Trikrat moraš preveriti, ali ne sanjaš, ko prebereš, da je eden od sponzorjev tega bizarnega turizma podnebne onanije, ki se mu bodo ob koncu zahvalili, kokakola.