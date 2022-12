Diagnoza o bolezni skritih mrež

V nadaljevanju preberite:

Status širše slovenske demokracije, če stvar postavimo v perspektivo, se je z Janševim napadom na RTV poslabšal do te mere, da so se ljudje zganili in na referendumih dali Janši zelo jasno sporočilo. Tega se je najbolj zavedal prav Janša sam, pa tudi njegovo omrežje, v imenu katerega, se zdi, se je tik pred začetkom referendumske kampanje sprožil skrivnostni napadalec na direktorico inštituta Niko Kovač.