Dopolnilna (samo)prevara

V nadaljevanju preberite:

Za nikoli dokončane razprave o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila večinoma kriva tudi politična demagogija njegovih kritikov. Ti so ves čas poudarjali socialno nepravičnost (ker vsi, ne glede na dohodke, plačujejo enakih 35 evrov na mesec). S tem so politikantsko razdvajali ljudi na bolj in manj premožne, namesto da bi enostavno povedali, da je to zavarovanje, ne glede na način plačevanja, treba ukiniti, ker je ekonomsko absurdno in škodljivo za celotno družbo, saj z njim dobesedno financiramo razpad našega javnega zdravstvenega sistema. Že tri desetletja, pod vsemi (levimi in desnimi) zdravstvenimi ministri!