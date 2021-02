Dostojanstvo

V nadaljevanju preberite:

Lično enonadstropno hišo ločijo od Baščaršije le ograja in nekaj korakov. Nemalo Slovencev se je ob obisku Sarajeva odločilo za nekajdnevno bivanje v tem ljubeznivem in slikovitem okolju, ki že po nekaj minutah ob kavi in baklavi preide v dom. Gostiteljica Amra je liberalna muslimanka, urejena od glave do peta. Preizkušnje in leta ji ne pridejo do živega. »Sarajevčanke znamo poskrbeti zase, tudi ko je to skoraj nemogoče. Med obleganjem me je že pot do pekarne lahko stala življenje. A zanemarila se nisem. Rahlo naličen obraz, urejeni nohti in pričeska so osnove dostojanstva. V skrajnih razmerah toliko bolj.«