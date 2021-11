Dovolj našivašizma

V kolumni preberite:

Za začetek bi bilo dovolj, če bi vsi upoštevali dosedanjega – je bil komentar enega od uspešnih slovenskih menedžerjev, ko sva se pogovarjala o prenovi kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Komentar, ki se ne nanaša le na odnos do konkretnega dokumenta, ampak gledano širše pove tudi to, da imamo lahko kljub vsem napisanim kodeksom in priporočilom na področju korporativnega upravljanja izzive pri upravljanju podjetij in organizacij, če po drugi strani nimamo odgovornosti za njihovo spoštovanje. Dolgoročno pa tudi pri razvoju in napredku države, če smo namesto spoštovanja osnovne higiene pri vodenju in upravljanju nenehno priča politični folklori menjav vodstev enkrat enih, drugič drugih – češ, saj to počnejo vsi.