Duhamornost plakatnega moraliziranja

Seveda imajo družbena omrežja gotovo velik vpliv na ustroj družbe in družbeno dinamiko, ni povsem neutemeljena oznaka, da gre za »weapon of mass distortion«, torej za orožje za množično izkrivljanje in potvarjanje. In vendar ni mogoče vseh teh abotnih medmrežnih zmerjanj kratko malo ukiniti oziroma zamrzniti s prepovedmi, prav tako kot ni mogoče ljudem preprosto ukazati, da so kultivirani, spoštljivi in tolerantni. Poleg tega se zdi, da je vsaj toliko ali pa še veliko bolj kot odkrit primitivizem škodljiva navidezna izumetničena vljudnost in pretvarjanje.