Emmanuel Macron in njegova predsedniška (ne)kandidatura

Bi že lahko nehal slepomišiti? Ni kandidat za predsednika države, še vedno ni, in vendar je kandidat, vsaj vede se tako, že ves čas ...

Emmanuel Macron močno iritira del francoske javnosti in sploh »konkurenčno« politiko (vendarle politiki zmeraj bolj tekmujejo zase, ni to, če smo populistično cinični, ravno srdit boj za ljudi), ker toliko odlaša z uradno kandidaturo za Elizejsko palačo. Medtem ko so jo nekateri nasprotniki naznanili že pred meseci, on še vedno, za mnoge nespodobno ribari v kalnem, zaradi česar ga je znani filozof in esejist Michel Onfray pred dnevi označil naravnost za goljufa, ki zato, ker je na oblasti, »plačuje« svojo predvolilno kampanjo iz davkoplačevalske blagajne in nedostojno izkorišča vsa orodja države za osebne interese. Takšno početje da je navadna sleparija, je bil filozof razvpito oster za radio Europe 1.