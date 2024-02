Excelovi ekscesi

V nadaljevanju preberite:

Za ene je kot švicarski nož računalnika. Orodje, s katerim lahko narediš – izračunaš, improviziraš – karkoli. Za druge je dolgčas. Za tretje je vir bolečine. Excel družbe Microsoft, namreč, verjetno najbolj priljubljeni program za preglednice na svetu. Ne sicer najizvirnejši, saj je prevzel veliko lastnosti Applovega viscalca in lotusovega 1-2-3. A to je že druga zgodba. Dejstvo pa je, da obstaja veliko uporabnikov Microsoftovega programa, ki ga še zdaleč ne obvladajo tako dobro, kot si to domišljajo. In za to prevzetnost plačujejo zelo, zelo visoko ceno.