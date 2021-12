V nadaljevanju preberite:

Še nekaj dni nas loči od supervolilnega leta, v katerem bomo izbirali novo sestavo državnega zbora in s tem vlade, nato pa še predsednika republike, župane in svetnike naših (pre)številnih občin. Glede na to, da živimo v časih instantne politike, instantnih novic in instantnega odločanja brez poglabljanja v vsebino in dolgoročne posledice za kakovost življenja v družbi, je v tem času težko pričakovati resno, poglobljeno razpravo o dolgoročni razvojni in konkurenčni naravnanosti države, čeprav bi moral biti to prvi fokus vseh, političnih kandidatov, medijev in volivcev. Če k temu dodamo še nizko plačilno in tudi siceršnje zelo nizko vrednotenje politikov, je težko pričakovati, da je pred nami kaj drugega kot ponoven festival negativne selekcije, ki se bo po volitvah nadaljeval z »našivašizmi« v državnem aparatu in vsepovsod, kjer kadruje in odloča politika.