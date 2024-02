Genocid kot spektakel

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih mesecih, konkretno od 7. oktobra, smo se spet naposlušali himničnih besed »nikoli več«, slogana, ki so ga na začetku sedemdesetih let popularizirale specifične knjige o holokavstu. Pustimo ob strani pričkanja o tem, ali se besede nanašajo na opozorilo pred drugim pogromom nad judovskim prebivalstvom ali so namenjene preprečevanju vseh vrst genocida, dejstvo je, da genocid/holokavst/etnično čiščenje nikoli ne pride iz mode, pa naj se dogaja na Poljskem, v Srebrenici ali Gazi.