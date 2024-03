Gnusoba pametnih telefonov

V kolumni preberite:

Koliko las mora odpasti z lasate glave, da pričeska postane pleša, so se svojčas spraševali stari Grki. Koliko zrn peska vzeti s kupa peska, da kup ne bo več kup? S takšnimi aporijami so se učili o še danes uporabnem filozofskem načelu, da spremembe v količini na neki točki privedejo do sprememb v samem bistvu pojava. Brez uporabe tega načela v javnem preudarjanju pridemo do situacij, ko naša sodba o neki stvari že zdavnaj ni več ustrezna. In zdi se, da se je prav to zgodilo z vprašanjem odnosa do telefonov. Zato se vprašajmo, skupaj s Starimi: Koliko nadgradenj mora doživeti telefon, da mu končno ne bomo več rekli »telefon« – in s tem nekje v kotičku možganov mislili na tisto nedolžno nokio s piskajočim zvonjenjem –, pač pa mu bomo morali dati neko drugo, novo ime, ki bo ustrezalo njegovemu novemu bistvu, denimo zrcalo narcisov, kozmični vedež, skušnjavčeva disketa?