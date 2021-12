Hvalnica povprečnosti

V kolumni preberite:

V povprečju smo ljudje povprečni. Intelektualno, moralno, ustvarjalno, telesno, tako rekoč v vsakršnem smislu. Pa bo kdo rekel: To je vendar očitno, kaj blebetaš! – Kaj pa vem ... Zdi se mi, da danes velja imperativ izrednosti. Danes naj bi bili v povprečju izredni. Ne nazadnje temu pritrjujejo vse predobre ocene v šolskih redovalnicah. In čeprav naš čas radi opisujemo kot čas vedno večje opolnomočenosti slehernika, kot čas demokratičnosti, v resnici do večine ni prijazen. Večina je po definiciji povprečna, povprečnost pa se je znašla na slabem glasu. Običajnost postaja vse bolj nenaseljiva.