Janez Janša je woke*

Pogledala sem si filmček, ki ga je Janez Janša želel predvajati na seji delovne skupine evropskega parlamenta in priznati moram – bila sem navdušena, akoravno zmedena. Video v trdi slovanski angleščini pridiga sveto načelo levičarskega liberalizma, politično korektnost, in sugerira, da je Janez Janša največji slovenski bojevnik za družbeno pravičnost. Če verjamemo filmčku, se desničarskim novinarjem v Sloveniji godi slabše kot beguncem, priseljencem, etničnim manjšinam, nebelopoltim državljanom, pripadnikom manjšinskih veroizpovedi, brezposelnim, revnim, brezdomnim, prekarnim delavcem, gospodinjstvom z majhnimi dohodki, samohranilkam, študentom, mladim na trgu dela, upokojencem, državljanom LGBT, hendikepiranim ter drugim, ki so v Sloveniji tako ali drugače deprivilegirani, socialno izključeni ali so jim kršene ustavne pravice. Desničarski novinar je eden od nas. Tristo kosmatih medvedov**: mi vsi smo desničarski novinar!