Jasna zmaga, ambivalenten poraz

Nesreča Anžeta Logarja je, da so tokrat pred njim dolga leta volilne suše. Vse do leta 2026 ne bo nobene možnosti, da, podobno kot Šarec, svoj politični kapital unovči z ustanovitvijo nove politične stranke, česar desno od sredine nismo videli že od Virantove liste pred enajstimi leti. Preden bi ta lahko preverila svojo priljubljenost med volivci, bi »Logarjev trenutek« že zdavnaj minil. Ne preostane mu torej drugega, kot da deluje znotraj obstoječih strankarskih struktur. A tudi naslednji redni kongres SDS bo šele čez tri leta. Logarju se torej utegne zgoditi podobno kot glavnemu liku v znani italijanski komediji s konca osemdesetih let, ki je zmagal na loteriji, a mu ni in ni uspelo unovčiti srečke.