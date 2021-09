Kaj bi mi brez predsednikov!

V nadaljevanju preberite: Kako so sploh lahko živeli v starih časih, ko je sodišče razsodilo in je šel človek v zapor, ali je plačal kazen, ali se je moral opravičiti, ali pa poravnati 1,5 milijona evrov dolga Slovenski tiskovni agenciji? Preprosto kot fižol.



Kako so sploh lahko živeli v starih časih, ko je sodišče razsodilo in je šel človek v zapor, ali je plačal kazen, ali se je moral opravičiti, ali pa poravnati 1,5 milijona evrov dolga Slovenski tiskovni agenciji? Preprosto kot fižol.Dandanes je drugače: sodišče presodi in nihče ne ve več, kaj sledi. Damo koga v zapor, je treba komu odrezati roko, mora iti k spovedi, ga ostrižemo na balin ...? Pojma nimamo. Dodatno zakomplicirajo še novinarji, ki predstavijo enega pravnika za in drugega obvezno proti, eno šlogarico, ki napoveduje konec sveta, in drugo, ki vidi rajsko plažo na Maldivih ... Kaj bi mi brez predsednika države, si rečem, ko povsem dobronamerno ponudi pomoč.Največji dosežek sodobnega sodnega procesa je, da namreč zmagata oba: tožnik in obsojenec. Temu po novem pravimo win-win obsodba. Težava nastane, ker je treba potem pošteno razdeliti zmago. Zmedo lahko reši le predsednik na belem konju z mediacijo. Če ne bi bilo predsednika, bi morali stranki ponovno v tožbo, da bi izvedeli, kdo je zmagal. In tudi po ponovno dosojeni enajstmetrovki ne bi bilo povsem jasno, kdo je pravzaprav komu zabil gol. Evo, nogomet povsem preprosto, tudi za laike, pojasni argumente, zakaj je v današnjem politobrcu potrebna mediacija. Mi, občinstvo, še zmeraj ne vemo, kakšen je rezultat, stranke v postopku (nogometaši) pa po mediaciji to vedo, ampak ne smejo povedati. Lepše rešitve trdega STA-oreha, ki pove vse in še več o demokratičnosti in sposobnosti te vlade, si ni bilo mogoče predstavljati niti v sanjah. Mi smo pa vedno mislili, da ti naši predsedniki ne delajo nič in da igrajo fikus v pisarni predsednika vlade.Prejšnje dni so našega premiera na ekonomskem forumu na Poljskem razglasili za osebnost Srednje in Vzhodne Evrope. Nagrado je dobil zato, ker je povedal to, o čemer Evropejci doslej nismo imeli pojma: da ni Evrope brez Srednje Evrope. Že samo za tako globoko spoznanje si mislec zasluži laskav naslov. Še posebno če se podelitev nagrade dogaja v času, ko evropska komisija predlaga uvedbo finančnih sankcij proti Varšavi zaradi spodkopavanja evropskega pravnega reda in asimetričnega razumevanja pravne države. V Bruslju očitno nimajo pojma, kaj je to pravna država, zato sta Poljski takoj priskočila na pomoč prijatelj Viktor, ki se odlično spozna na demokracijo in človekove pravice, in zdaj še nagrajeni Janez Ivan. »Ko smo vstopali v EU, nas nihče ni vprašal, kaj si mislimo o pravni državi. Obljubili pa so nam polne vreče lepo šuštečih evrčkov. In ti evrčki so vse, o čemer se lahko pogovarjamo. 'Bruslji' naj pošiljajo denar, na druge podrobnosti pa naj pozabijo,« smo prebrali na enem od non-pejprov, ki kroži okoli, vendar vsi zanikajo njegov obstoj.Osebnost Srednje Evrope lahko zdaj s toliko večjo (laureatsko) težo zavrača oceno Eurobarometra, ki kaže, da samo 24 odstotkov Slovencev (najmanj v EU) zaupa svoji vladi, da bo pravilno porabila evropski denar za sanacijo škode, nastale s pandemijo. Če lahko predsednik ne priznava sodb sodišča in zavrača analize evropske komisije (in je potem še nagrajen), je povsem logično, da smejo zanikovalci nasprotovati obstoju in usodnosti virusa in še posebej ukrepom proti virusu, ki ga ni.Je pa najbolj znan ravnatelj iz Prebolda v minulem tednu požrl veliko svojih besed in ni odgovoril, kaj je zdaj z virusnimi dodatki, ki so jih z veseljem prejemali tudi največji zanikovalci virusa. Virusa sicer ni, ampak virusni dodatek je bil vseeno dovolj konkreten in otipljiv. Če bi najboljša vlada Srednje Evrope dodatke izplačala samo tistim, ki virus priznavajo in ga uničujejo s cepivom, bi imeli povsem drugačen rezultat Eurobarometra o slovenskem zaupanju cepivu. Toda Slovenija je (tam nekje z Bolgarijo) najbolj virusno razgledana in demokratična država na svetu. Na drugi strani imajo v ZDA in Italiji diktaturo. »Najbolj šibek« predsednik ZDA Joe Biden je, pomislite, celo odločil, da se morajo cepiti vsi, ki prejemajo plačo iz proračuna. (Tanko bi piskal Žurej pri Bidnu). V Italiji pa se je policija spravila nad nasprotnike cepljenja, ki so načrtovali nasilna dejanja. Zato svetujem previdnost, saj nikoli ne veste, kdaj se lahko ameriška ali italijanska diktatura s pomočjo zarotnikov pritihotapi v svobodne, demokratične in najbolj napredne vzhodnoevropske države. A ste za zdaj lahko še brez skrbi: če se vam kar koli zgodi, lahko zmeraj računate na predsednikovo mediacijo.