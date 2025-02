Kaj nas bo rešilo?

V nadaljevanju preberite:

Finska nacionalna knjižnica v Helsinkih je monumentalna neoklasicistična zgradba. Nemški arhitekt Carl Ludvig Engel jo je zasnoval in zgradil med letoma 1836 in 1840. Je del širšega urbanizma mesta, ki ga je zasnoval v prvi polovici 19. stoletja. Krona je katedrala, ki stoji na mogočnem podstavku in predstavlja eno najprepoznavnejših potez mesta.

Knjižnica je bila razširjena leta 1906, ko je arhitekt Gustaf Nyström dodal rotundo, krožno dvorano s stekleno kupolo, ki prepušča naravno svetlobo in ustvarja skoraj sakralen občutek.

Služi kot čitalnica in skladišče za knjige z galerijami v več etažah. Kupola deluje kot nebo spoznanja – osvetljuje prostor, podobno kot razsvetljenje razjasni misli. Njena višina pogled obiskovalca usmeri navzgor kot simbol intelektualnega in duhovnega stremljenja. Svetloba, ki prehaja skozi kupolo, simbolizira znanje kot luč, ki preganja temo nevednosti.