(KOLUMNA) Družba, ki propada

Noč čarovnic ob jesenskih razprodajah prinaša petindvajsetodstotni popust, sporočajo napisi na izložbi Maximarketa, bisera slovenske modernistične arhitekture, ki ga je zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar v sklopu ureditve monumentalnega Trga republike. A prav za noč čarovnic so se vrata te osrednje ljubljanske veleblagovnice zaprla. Prišlo je do spora med lastnikom in najemnikom, in kot kaže, se boste morali po jesensko-zimsko kolekcijo odpraviti kam drugam. Za zdaj lahko greste še v bližnjo Namo, a tudi ta bo kmalu, kot poročajo mediji, zaradi prenove in odpuščanja zaposlenih zaprla vrata.