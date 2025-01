(KOLUMNA) Izplen in plenilci

V nadaljevanju preberite:

Ko politiki govorijo o novem davku, v teh dneh na primer o novem davku na nepremičnine, uporabljajo za oznako učinkovitosti davka zelo zanimiv in poveden izraz: izplen. Beseda izplen izhaja iz korena plen, ki nosi pomen pridobivanja ali jemanja nečesa. Plen je nekaj, kar je pridobljeno z ulovom, ropom ali vojnim pohodom, torej ima nekoliko nasilen ali vsaj prisvajalen prizvok. Ko politiki govorijo o davčnem izplenu, s tem seveda mislijo na finančni učinek davčnega ukrepa – koliko denarja se bo dejansko zbralo v proračun. A vendarle izraz izplen sugerira nekaj, kar je vzeto ali pridobljeno na način, ki ni povsem prostovoljen. In predvsem izraz definira vloge: plen in plenilci.

Davek je v svojem bistvu temelj vsake skupnosti. Osnovni princip je, da se breme skupnih servisov razdeli med vse člane skupnosti. Če imamo skupne šole, ceste, bolnišnice, obrambo in tako dalje, nam je vsem lažje. Vsakdo prispeva nekaj in iz skupnega denarja si kot skupnost zagotavljamo institucije in mehanizme, ki so hkrati naša identiteta, pogoj pravičnosti in temelj miru.