(KOLUMNA) Hvaležnost

Pred nekaj dnevi so Američani praznovali zahvalni dan. Od vseh ameriških praznikov je to eden redkih, ki se pri nas ni uveljavil. Morda, ker nima tolikšnega komercialnega naboja kot črni petek, ali pa preprosto zato, ker imamo raje piščance kot purane. A že davno pred ameriškim praznikom smo zahvalno nedeljo praznovali tudi v naši lokalni kulturni tradiciji. Praznuje se prvo novembrsko nedeljo. Namen zahvalne nedelje je, da po tem, ko smo zaključili jesenska spravila zalog hrane, ki nam bodo zagotovila preživetje zime, kontempliramo hvaležnost stvarstvu, da smo tu in zdaj ter da živimo. Zahvalne rituale poznajo vse kulture sveta v različnih oblikah.

Le potrošniška kultura izobilja je na hvaležnost pozabila.