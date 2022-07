Kaj obnavljati in česa ne

V kolumni preberite:

Poleti leta 1961 so v Berlinu začeli graditi zid, ki je ločeval Nemško demokratično republiko na vzhodu in Zvezno republiko Nemčijo na zahodu. Delitev je imela zelo velike posledice za Berlin in ves svet, tako v dejanskem kot v simbolnem smislu. »Protifašistični« zid je predstavljal geografsko žarišče hladne vojne; spopad med socializmom na vzhodu in kapitalizmom na zahodu. Preprečeval naj bi kakršnekoli migracije na zahod: med letoma 1949 in 1961 je NDR zapustilo približno 2,6 milijona prebivalcev, ki so na drugi strani »demokratične republike« iskali boljše življenje.