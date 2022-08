Kaj storiti, ko revščina in draginja trkata na vrata

V nadaljevanju preberite:

Materialno, dohodkovno in še kakšno drugo revščino najdemo na vseh koncih države. Včasih tudi prikrito in sredi Ljubljane. Pod pragom revščine naj bi tako živelo kar 11,7 odstotka oziroma 243.000 prebivalcev Slovenije, kažejo zadnji razpoložljivi statistični podatki, sicer veljavni za lani. Med najrevnejšimi je bila pričakovano dobra tretjina upokojencev, a hkrati tudi kar 40.000 mladoletnih otrok – podatek, ki še posebej da misliti.

Prvi lakmusov papir za merjenje percepcije inflacije, revščine in premikov v kupni moči imajo pri roki socialni delavci, ki na terenu delajo z ogroženimi skupinami. Centri za socialno delo tako že ugotavljajo, da po izrednih socialnih pomočeh zadnje čase povprašuje vse več redno zaposlenih in drugih, ki socialnih podpor do zdaj niso potrebovali. Povpraševanje po socialnih pomočeh se bo v prihodnjih mesecih očitno močno povečalo in na vidiku so prerazdelitve znotraj letošnjega državnega proračuna, kar je še razlog več za njegov jesenski rebalans.

