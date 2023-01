Kako deluje chatGPT

V nadaljevanju preberite:

Ko so Googlovi programerji leta 2017 prišli na idejo, s katero so želeli izboljšati kakovost strojnega prevajanja, si verjetno niso predstavljali, da bo njihova zamisel čez nekaj let povzročila pravo revolucijo na področju umetne inteligence. V tehničnem članku z nenavadnim naslovom Pozornost je vse, kar potrebujete so opisali novo obliko nevronske mreže, ki je bila posebej prilagojena za učenje jezikov.