Kako zgraditi 10.000 stanovanj?

V predvolilnem času je stanovanjska politika postala vroča tema. Z neznansko lahkoto nam v kratkem času obljubljajo 10.000, celo 30.000 novih stanovanj. Pri tem nihče ne pove, kako bi bilo to izvedljivo. Za lažjo predstavo je zanimivo pogledati primer v naši bližini. Na Dunaju so, po letu 2007 potrjenem urbanističnem razvojnem načrtu začeli graditi novo mestno središče Seestadt, ki bo ob koncu gradnje leta 2028 zagotovil 10.500 stanovanj in 5000 poslovnih prostorov. V primerjavi z našimi predvolilnimi obljubami – prav neambiciozno. Pa vendar je bilo za ta cilj, ki ga izvajajo skladno z načrti, potrebnega veliko vizionarskega strateškega načrtovanja, pragmatičnega odločanja, vključevanja zelo različnih interesnih skupin, sodelovanja in angažmaja.