Kakšne ideološke barve so že bili člani družine Duvalier?

Nedvomno so danes veliko bolj pomembne osebnostne lastnosti politika kot njegov svetovni nazor in prazne ideološke fraze. Vendar vsi nekako uživajo v psevdoideološki zmedi, večinoma zaradi terminološke priročnosti, navade, ležernosti ali intelektualne lenobe. Kraljuje skoraj popolna igra videzov, edino, kar šteje, je retorika, ki je praviloma povsem prazna, saj se načelno vsi zavzemajo za zelo plemenite cilje, kaj se v resnici dogaja na sceni in predvsem v zaodrju, pa naj bi bilo povsem irelevantno.