Kapice, rokavice in tople nogavice

Slovenci te dni gledajo modro nebo, se grejejo na soncu ter s polno košaro jurčkov in radovednosti sprašujejo, kateri od kandidatov jim je podaril takšno jesen. Upajo, da se jim bo razkril še pred volitvami, kajti takega kandidata še niso imeli. Povprečen deželan te kokošje države nikakor ne verjame, da oktobrsko sonce sije kar tako po naključju ali zaradi sončno pegastih muh. Toliko pa je že podučen in razume, da se nič ne zgodi po naključju ter brez namena.

Nogavice za vojno hladne čase. Foto Getty Images

Ravno nasprotno pa nas mediji vsak dan hudo strašijo. Že sredi avgusta so nas začeli hladiti, da bomo smeli stanovanja greti le do 19 stopinj Celzija. Avgusta so take grožnje delovale celo osvežujoče. Ampak bližje smo decembru, večje so stiske. Ljudi tišči v prsih, raste jim pritisk, muči jih nespečnost, slaba prebava, vnaprej jih zdeluje revma, podhladitve in številni drugi simptomi hudega stresa. Voditelji nam vsak dan znova pošiljajo ne ravno prijetna sporočila o tem, kaj vse nas še čaka. Njihovo strategijo lahko strnemo v nekaj besed: mraz, lakota, varčevanje, zaloge, podražitve, znižani DDV in kapice.

Narejeno v Sloveniji in proti slovenski Siibiriji. Foto R

V naši agenturi smo trdno prepričani, da samo kapice ne bodo zalegle. Zato polagamo na srce vsem, da si morajo poleg kapic priskrbeti še vsaj rokavice, nogavice in dolge spodnje hlače. Poleg vseh kilogramov nabranih jurčkov (zasluga neznanega kandidata) in kostanja predlagamo tudi pravočasno nabavo lovske opreme in vsaj en »šnelkurz« iz lovstva. Po številnih slovenskih gričkih mrgoli divjih svinj, srn, zajcev, fazanov in druge divjadi. Kmetje vam bodo od srca hvaležni, če boste pomagali vzpostaviti malce ravnotežja na njihovih poljih in njivah.

Priporočamo dalje, da se ne zanašate preveč na sončne, vetrne in druge elektrarne, saj politiki o njih res lepo in veliko govorijo, naredijo pa bolj ali manj nič. Če ne verjamete, poskusite pridobiti elektroenergetsko soglasje in hitre izvajalce del, pa naj vidimo, kdaj vam bo uspelo z elektrarno. Toliko o alternativah, zelenem prehodu in res učinkoviti birokraciji.

Zato smo vneto poslušali predsedniške kandidate, da bi se v nedeljo bolje odločili. Bolj smo poslušali, manj smo razumeli, kako uspe Italijanom izvoliti takšne predsednike, da jih potem cela država spoštuje. Kaj takega na hribovitem Balkanu ne pride v poštev. Vse zastonj, če zdaj podležemo lepim besedam kandidatov in grdim besedam njihovih nasprotnikov, potem pa se pet let jezimo na izbiro. Kot da so predsednike izvolili Marsovci! Balkanec ne bi bil »balkan'c«, če ne bi pljuval po svoji izbiri. Očitno lahko samo tako dokaže, da je on boljši. Boljši celo od svojega predsednika. Smo torej odličen narod slabih predsednikov.

Vrh Gibanja Svoboda si je za petkovo predstavitev istrskih županov izbral Škocjanski zatok, nedaleč od polovično zaprte ceste, ki jo flikajo. Tako so lahko na svoje oči videli, kaj se dogaja z bertoško vpadnico, ki je postala preozka in neprimerna pičlih pet let po dograditvi. Ta cesta pove vse o tem, koliko Luka in morje zares pomenita slovenski državi. Dars jo je zgradil leta 2008 in za dobre tri kilometre ceste, tri krožišča in viadukt plačal 32 milijonov evrov. Pristaniški razvoj je potreboval le nekaj let, da je razgalil kratkovidnost slovenskih infrastrukturnih strategov. Leta 2015 so podpisali petstranski sporazum o dograditvi enega kilometra dodatne dvopasovnice mimo naravnega parka, leta 2016 je tedanji najboljši minister Peter obljubil dokumentacijo v enem letu. Maja 2018 je župan Boris Popovič tik pred volitvami dosegel, da so cesto vsaj malce pokrpali. V začetku leta 2019 je novi župan Aleš Bržan obljubil, da bo dokumentacija izdelana do konca leta. In potem so vsako leto obljubljali gradnjo v naslednjem letu. Poleti 2021 je Dars obljubil, da jo bodo začeli graditi v drugi polovici leta 2022 za 11,3 milijona evrov. Zdaj cesto spet samo krpajo. Obljubljajo pa, da bodo do konca leta objavili javno naročilo in dodatna dva pasova zgradili v letu 2024. Sedem let so ves čas enako oddaljeni od tega ubogega enega kilometra ceste v Koper. Luka Koper je vsem oviram navkljub v tem času zgradila že dva nova vhoda v pristanišče.

Tudi zato tako vneto iščemo skritega kandidata, ki nam je zrihtal tako toplo jesen in vsaj v tem predvolilnem času pokazal roge Putinu, šejkom in vsem ameriškim prijateljem, ki imajo vsi tako radi Slovenijo in Evropo z njo (če je vojna).