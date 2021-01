Ko še Orbán in Vučić prehitita EU

Vetrolovci zmagajo v vsakem vremenu. Takšno opozicijo imel bom tudi jaz!

Na ministrstvu za zdravje so se pred dvema tednoma čudili našemu vprašanju, ali bi lahko Slovenija poleg paketne evropske nabave cepiva tudi sama (samostojno) kupovala varno cepivo pri drugih zanesljivejših proizvajalcih. Odgovorili so nam: »Morebitna samostojna nabava cepiv proti covidu-19 bi bila dokaj nenavadna odločitev.«Srbi bodo ta teden dobili 1,5 milijona odmerkov pri tovariših Kitajcih in bratih Rusih. Se vam razmišljanje o možnosti hitre dodatne nabave cepiv še zdi tako nenavadno, še posebno če upoštevamo »paštroč« (godljo) na angloameriškem cepilnem trgu? Iz »hitrosti« cepljenja smo se, prosto po Jelku, najverjetneje res hecali, čeprav je covid že zdavnaj odnesel šalo.Osnovnošolska matematika kaže, da bomo do konca junija (če bo farma-sreča mila) cepili kakih 240.000 duš, torej blizu 12 odstotkov prebivalcev dežele z najboljšo vlado na svetu (in najslabšim stanjem pandemije) ta hip. Če bi pravi čas dobili pravljično količino oxfordskega cepiva, pridemo na (velikodušno) 25-odstotno precepljenost. Kaj pa žalujoči ostali? Naj počakajo na naslednjo zimo?Zakaj se torej naša svetla zvezda Viktor Orbán spogleduje s Kitajci? Zakaj tudi prekaljeni Emirati, Bahrajnčani in drugi kupujejo cepiva pri njih? Kako je večkrat zasmehovani Aleksandar Vučić v enem zamahu prišel do milijona odmerkov in pol?Če doslej niste verjeli v zarote, se lahko zdaj malce sprostite. Farmacevtski velikani lahko kadar koli določajo količine dobav, hkrati spreminjajo ceno cepiva, ker bojda niso vedeli, koliko so ga natančno natočili v stekleničke. Si predstavljate takšno lekarniško nenatančnost? Kaj pa če si en konec sveta reže debelejše rezine cepiva na račun drugega? Koliko cepilnih drobtin bodo ne ravno zvesti Britanci prepustili bivši zaročenki? Zakaj se vsevedni Janez tokrat ne zgleduje po svoji ogrski zvezdi? Ga muči nezaupniški Korleone, nemara vsebina čestitke pravemu predsedniku ...?In kako je mogoče, da imamo v Sloveniji še strožje ukrepe kot vsi sosedje in Balkanci, pa vendar smo že vsaj tri mesece v občutno slabšem covid stanju? Velemojstri nam nikakor ne pokažejo grma, v katerem tiči virusni zajec.Bi otroci lahko šli v šolo? Bi. V dvoizmenski pouk, z rednim, prilagojenim, nebolečim (ne tako globokonosnim jemanjem vzorcev) testiranjem, s precepljeno učiteljico za pleksi steklom in zračenjem razredov. (Naloga je za šolsko oblast očitno pretežka.) Bi lahko prodajali avtomobile, pohištvo, nogavice, kolesa, knjige ...? Bi! Če lahko v veliko večji gneči kovčke, vijake, meso, ribe, solato, naočnike, kruh, riž, jabolka ... Bi lahko hodili v galerije in muzeje? Bi, če bi imeli dovolj usposobljene kustose, ki bi v galerijah darovali maše.Bi lahko skrajšali vrste na poštah in bankah? Bi. Če se bankirjem in poštarjem ne bi godilo, kot se jim, in bi delali več ur, ne manj. (V Jugoslaviji so bile pošte odprte tudi ponoči.)Bi lahko Slovenija kdaj na evropskem sodišču dobila kakšno sodbo? Ne. To pa ne. To pa zahtevate preveč. Slovenija je majhna in jo je zato treba bam, bam, bam, bam, mlatiti. Zato ker je majhna in da se ve, kdo je velik.Trst je v kozji rog ugnal leseno evropsko komisijo. (Če lahko Madžari in Srbi, zakaj ne Tržačani!) Komisija je (še v času naše Violete) tožila Italijane, ker Tržačanom in prijateljem Goričanom po principih djutifrija prodajajo za 30 centov cenejši bencin. A se mora komisija pod nosom obrisati. Poskusite kak djutifri princip izpeljati v Sloveniji. V EU smo vsi enaki. In ne samo to: nekateri so še bolj enaki.To je zato, ker na volitvah narod točno ve, koga izvoliti, da nas pelje do Švice. Ampak zdaj se je pot do Švice nenadejano močno podaljšala. Najprej moramo priti do Srbije in Madžarske. Konstruktivna nezaupnica je dokaz. Ne prepričujte me, da dela ta opozicija proti sedanji oblasti. In naj Janez ne joče več o ukradenih volitvah, saj imamo povsem nasprotno: podarjene nevolitve.Najprej je Janezu pomagala Levica, potem mu je LMŠ podaril premierski stolček, potem sta roko dala SMC in Desus (saj sta že prej delala za istega Janeza). In zdaj so se še vsi skupaj enotno dogovorili, da morajo še kaj narediti zanj. Usodo celotne Slovenije so naložili na hrbet dveh mučenikov – Branka in Gregorja, dveh izolskih svetnikov. Izolana sta obsojena na zmago (vetrolovci zmagajo v vsakem vremenu). Takšno opozicijo imel bom tudi jaz! Ko bom velik.