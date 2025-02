(KOLUMNA) Agent kaos

V nadaljevanju preberite:

Nekoč, v dobrih starih časih, celo večnost je od tega, je svet tekel počasneje. Potem pa se je zgodil 20. januar in prisegel je Donald J. Trump. Odtlej ni dneva – kaj dneva, ure! – ko ne bi bilo novih medijskih poročil o njegovih besedah ali dejanjih. Ali vsaj podobi. Tempo je neizprosen.

V prvih dvanajstih dneh svojega mandata – se pravi, tega januarja – je ameriški predsednik podpisal petintrideset odlokov. Zgolj štiri jih je januarja 2017, ko se je prvič lotil dela v Beli hiši. Za primerjavo, njegov naslednik in predhodnik Joe Biden je leta 2021, v svojem prvem predsedniškem januarju, podpisal vsega dvajset odlokov.

Takšne so torej gole številke, pa še te zavajajo. Med petintridesetimi odloki tega januarja se namreč najdejo tudi takšni, ki so v nasprotju z ameriško ustavo ali ki vsaj kršijo zakone. Torej odloki, ki se jih ne da izpolniti in bodo še predmet dolgega tožarjenja. Sodišče je, denimo, že zamrznilo odlok številka 14160, naslovljen Zaščita pomena in vrednosti ameriškega državljanstva.