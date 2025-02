Elon Musk uničuje ameriško vlado, kot je uničil Twitter

V nadaljevanju preberite:

Tretjega februarja malo po polnoči se je Elon Musk oglasil na omrežju x, da bi pojasnil, kaj počne z ameriško zvezno vlado. Preglasiti je moral svojega štiriletnega sina z imenom X, ki je čebljal v ozadju. Najprej je dejal, da birokracija predstavlja »četrto vejo oblasti«, ki je »verjetno najmočnejša veja«. Zatem se je lotil ameriške agencije za mednarodni razvoj (Usaid), ki je po njegovih besedah zgolj sredstvo za preusmerjanje davkoplačevalskega denarja k marksistom in kriminalcem. Kot je zatrdil, ima popolno podporo Donalda Trumpa in agencijo »zapira«, ne glede na to, da njen obstoj določa kongres. Kasneje je objavil, da je čez vikend »mlel Usaid v drobilniku«.