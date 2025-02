Naslovnica revije Time, o kateri se vsi pogovarjajo

Najnovejša izdaja revije Time na naslovnici prikuje Elona Muska za pisalno mizo v Ovalni pisarni Bele hiše, kar je tekom vikenda sprožilo val odzivov na družabnih omrežjih in medijih. Naslovnica, ki prikazuje Muska med ameriško in predsedniško zastavo, je razumljena kot provokacija Donalda Trumpa. Trump, znan po svoji fascinaciji z naslovnicami Time, pa se je na vprašanje o njej odzval s sarkastičnim komentarjem: »Ali je Time magazine še vedno v poslu? Nisem vedel tega.«

Bo naslovnica Time zamajala odnos med glavnima akterjema ameriške politike? FOTO: Time

Kot so opazili ameriški novinarji, je primerjava z Bannonovim primerom iz leta 2017 neizogibna. Time je takrat na naslovnici prikazal t akratnega Trumpovega stratega Stevea Bannona kot »velikega manipulatorja«, kar je povzročilo napetosti med njim in Trumpom. Bannon je bil kasneje odpuščen, kar kaže na Trumpovo občutljivost glede delitve pozornosti in moči. Podobno kot Bannon, tudi Musk uživa posebno mesto v Trumpovi administraciji, kar je poudarjeno z njegovo vlogo pri preoblikovanju vladnih agencij.

Preberite tudi:

Načrt za ultradesničarsko revolucijo v Evropi

Ni zanemarljivo, da je Time že drugič v nekaj mesecih na naslovnico postavil ravno Muska. V prejšnji izdaji je bil Musk označen kot »državljan«, s poudarkom pa njegovi vlogo pri predsedniških volitvah, tokrat pa vplivna revija odkrito namiguje, da je Musk, in ne Trump, pravi vladar iz ozadja.

Musk se je na naslovnico odzval z objavo na X (prej Twitter), kjer je zapisal: »Ljubim @realDonaldTrump tako močno, kot lahko moški ljubi drugega moškega.« Ta izjava je bila interpretirana kot poskus blaženja morebitnega konflikta znotraj administracije. Trump je na vprašanje o Muskovi izjavi odgovoril, da bo prva dama »nekako v redu s tem«. Desni politiki naklonjeni analitiki so naslovnico interpretirali kot poskus razdvajanja Trumpa in Muska.

Elon Musk se je na naslovnico odzval z besedami: »Trump ljubim tako močno, kot lahko moški ljubi drugega moškega.« FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Muskova vloga pri preoblikovanju vladnih agencij je za marsikoga ključna pri podpori Trumpove administracije. Musk, ki je bil imenovan na čelo Oddelka za vladno učinkovitost (DOGE), ima široka pooblastilo, da prenovi zvezno upravo. Njegov cilj, ki se ga je lotil s polno paro, je odprava birokracije in domnevne korupcije. Ena izmed bolj odmevnih potez je zmanjšanje števila zaposlenih v vladnih agencijah, kot je Ameriška agencija za mednarodni razvoj (USAID).

Trump je sicer že večkrat javno pohvalil Muskovo delo. Ko je bil vprašan o Muskovi vlogi, je izjavil: »Elon opravlja odlično delo. Odkriva ogromno prevar, korupcije in zapravljanja.«

Njuna medsebojna podpora se kazaže tudi v političnih odločitvah. Trump Muskovo delo brani tudi v primerih, ko prihaja do konfliktov interesov. Na primer, ko je Musk kritiziral projekt Stargate, ki ga je Trump napovedal, je predsednik izjavil, da bo Musk odstopil od projektov, kjer bi lahko prišlo do navzkrižja interesov.

Muskova prisotnost v Beli hiši sicer povzroča tudi napetosti znotraj Trumpovega kroga. Nekateri Trumpovi sodelavci so jezni na Muska, ker kritizira projekte, ki jih administracija načelno podpira. Kljub temu Trump ostaja zvest Muskovi viziji, kar kaže na njuno tesno zavezništvo in skupne interese pri preoblikovanju ameriške politike.