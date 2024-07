(KOLUMNA) Ali Nuk II sploh potrebujemo?

V kolumni preberite:

Naj začnem s provokacijo: ali Nuk II sploh potrebujemo? Vsi poznamo problem gradnje nove Nacionalne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani – Nuk II. Potreba po prostorski širitvi se je pojavila že konec 70. let prejšnjega stoletja, konec 80. je bil arhitekturni natečaj za novo knjižnico, na katerem je zmagal arhitekt Marko Mušič. Novi Nuk bi bil že skoraj zgrajen na začetku novega tisočletja, če projekta ne bi zaustavili, ker naj bi bil preveč zastarel. Tako je bil na začetku prvega desetletja tega stoletja razpisan nov natečaj, na katerem so zmagali Bevk Perović arhitekti.

Smo v sredini drugega desetletja 21. stoletja, a Nuk II še vedno ni niti blizu gradnje. Zdaj ga zaustavlja enormno visoka ponudba za arheološka izkopavanja, ki so pogoj za začetek gradnje, čeprav so bile obsežne raziskave že opravljene pred skorajšnjo gradnjo Mušičevega projekta. Desetletja tečejo, svet se spreminja. Vmes je Nuk je že rešil največjo prostorsko stisko shranjevanja knjižnega gradiva z najemom skladišč v BTC in v Mariboru. Najpomembnejši očitek Mušičevemu projektu je takrat bil, da je zastarel, ker je bil načrtovan v postmodernistični maniri in s programskimi izhodišči preddigitalne dobe. A kmalu bo zastarel tudi Bevk Perovićev projekt, če celo že ni. Nastal je v času, ko se še nismo dobro zavedali, da je čezmerna uporaba betona eden od glavnih virov izpustov toplogrednih plinov in posledično globalnega segrevanja. Poleg tega je v tem času digitalizacija povsem spremenila pomen in vlogo javnih knjižic. Tako bo betonski monument s steklenimi fasadami, skozi katere bi vse bolj vroče sonce uničevalo našo knjižno dediščino, sporočal povsem napačno idejo, podobno kot naj bi postmodernističen opečni kolos to počel, če bi bil zgrajen pred dvajsetimi leti. Vzrok, da Nuk II še ni zgrajen, naj bi bilo pomanjkanje financ. Kako priročno. A že samo če seštejemo prihodke od improviziranega parkirišča na mestu Nuka II, ugotovimo, da bi z letnimi prihodki približno 1,5 milijona evrov do zdaj že lahko pokrili dober del gradnje.