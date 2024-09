(KOLUMNA) Bliskovita hitrost minute

V nadaljevanju preberite:

Morda je zato bolj razumljivo, zakaj smo se na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v času pred praznovanjem 10 let slovarskega portala Fran.si in predstavitvijo novega večjezičnega portala odločili narediti slavje za najmlajše Frane. 55 Franov in ena Franja so uživali skupaj z nami ob vodstvu ustvarjalcev oddaje Z kot Zofka. To ni bilo zapravljanje naših prostih sobotnih uric, ampak – upam si reči – izjemno pomemben korak v delu raziskovalca, in to z več plati.

Majhna ideja, da bi na oktobrsko osrednjo slovesnost ob desetletnici Frana povabili dva majhna Frana, ki ju slučajno poznamo, se je hitro pretvorila v idejo, da bi na osrednji slovesnosti prikazali kratek filmček z izjavami različnih Franov o slovarjih, ki bi jih posneli že prej. Pričakovali smo, da bomo našli največ deset Franov, ki bi jih nato povabili v prostore inštituta, tam posneli nekaj izjav ter jih pozneje zmontirali.

Že takoj po objavi novice, da iščemo Frane, pa je sledil prijeten šok: elektronska sporočila s prijavami majhnih Franov (in kmalu tudi ene Franje) so kar deževala. Ideja s povabilom v inštitutske prostore ni bila več mogoča, rezervirali smo Atrij ZRC, našo večjo dvorano in začeli iskati voditelja. Prvi, ki smo jih vprašali, so bili takoj za: Nejc (Jezeršek) je povabil še Anko (Eržen) in Gašperja (Lovrec). Za nepoznavalce je treba dodati, da otroci vse tri zelo dobro poznajo iz oddaje Z kot Zofka, sodobne naslednice tistih oddaj, ki smo jih sami tako radi spremljali ob nedeljskih jutrih in občudovali njihove zvezdnike. Tako so bili prvo darilo za otroke že kar voditelji sami.