(KOLUMNA) Oko, pripeto na vrata že 30 let

V kolumni preberite:

Čarovniške izkušnje Marca Bolana, pevca in pisca skupine T. Rex in očeta glam rocka, so meni in mnogim burile domišljijo, čeprav je bilo povsem jasno, da so izmišljene. Založba Decca je takole povzela njegove intervjuje in misli ob izdaji prvega albuma: »Marc Bolan se je rodil septembra 1947. Ko je od rojstva minilo petnajst let, je odpotoval v Pariz in tam srečal črnega maga, imenovanega Čarovnik. Osemnajst mesecev je živel v čarovnikovem dvorcu skupaj s sovo po imenu Arhimed in največjo ter najbolj belo siamsko mačko, kar ste jih kdaj videli. Nato je začutil potrebo, da preživi nekaj časa v samoti, zato se je odpravil v gozdove blizu Rima. Tam je dva tedna iskal svoj pravi jaz, nato pa se je vrnil v London in začel pisati. Njegova dela odsevajo njegove izkušnje /.../.« Okrog teh dogodivščin je uspelo Bolanu splesti pravo mitologijo, podprto z imeni avtorjev, ki jih ni nikoli bral, in z dogodki, ki se niso v realnem življenju nikoli zgodili.