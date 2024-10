(KOLUMNA) Geopolitična tveganja

V nadaljevanju preberite:

Vstopili smo v zadnje četrtletje leta 2024. Čas, ki ga bodo v premožnih delih sveta mnogi prebili na pričakovane načine. Z jesenskimi počitnicami, z družinskimi praznovanji, na razprodajah »črnega petka« in v predbožičnih nakupovalnih mrzlicah. Drugje, v nesrečnih krajih, se bodo nadaljevali groza, beda in muke, ki jih prinašajo vojne in naravne katastrofe. A na trpljenje drugih se ob koncu leta rado pozabi. Razen če je treba v hladnih izračunih oceniti verjetnost, da se bo trpljenje širilo še naprej, prešlo na nas kot kakšna okužba. Vstopamo namreč tudi v čas, ko je treba v podjetjih končati poslovne načrte za prihodnje leto in oceniti, koliko denarja bo treba porabiti za takšne in drugačne investicije.

Na tej točki pa postane zelo pomembno, kako nevarne – in nepričakovane – so razmere v svetovni politiki in v kriznih žariščih.