(KOLUMNA) Nakup Grenlandije ali o resničnem pomenu »večpolarnosti«

»Sposobnost vsak dan šokirati, včerajšnje nenavadno ali žaljivo dejanje ali izjavo vedno znova nadgraditi z novim: to je moč, ki jo imajo vsi uspešni demagogi in avtokrati. Zahodni mediji in politika se še vedno niso naučili, kako se spopasti z njo.« S tem opozorilom je šahovski velemojster in ruski disident Gari Kasparov pospremil novice o Trumpovih in Muskovih izjavah, ki so zadnji teden burile glasove. In res, izpade dveh trenutno najmočnejših Američanov, ki sta si dala duška s špekulacijami o priključitvi Kanade in Grenlandije k ZDA – špekulacije, ki so jih spremljale bolj ali manj prikrite grožnje s silo – lahko razumemo kot klasični trik iz čarovniškega klobuka demagogov. Vzbuditi ogorčenje in tako v času kritičnega trenutka prenosa oblasti preusmeriti pozornost k trivialnostim, obenem pa preveriti dvoje.